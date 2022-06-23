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Кулеба о блокировке портов Украины: Кремль играет в "голодные игры"

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 18:21
Кулеба о блокировке портов Украины: Кремль играет в "голодные игры" Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет вернуться к экспорту зерна как можно скорее, но в настоящее время это невозможно из-за российской блокады украинских портов. Он обвинил Кремль в "голодных играх" с африканскими странами и остальным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на виртуальной пресс-конференции, организованной через медиацентр Госдепартамента США для Африки.

"Москва боится, что африканские страны отвернутся от нее из-за вызванного ею продовольственного кризиса", - подчеркнул министр, заявив, что российские официальные лица пытаются обвинить в сложившемся кризисе Украину.

В связи с этим Кулеба попросил африканские страны помнить, что Украина всегда была надежным поставщиком, и подчеркнул, что экономика его страны во многом зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Мы так же заинтересованы в продаже нашего урожая, как и вы в его получении", - подчеркнул министр, добавив, что частью стратегии России является вытеснение Украины с ее традиционных рынков, чтобы "зарабатывать деньги" и расширять свое влияние.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

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