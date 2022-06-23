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Кулеба про блокування портів України: Кремль грає у "голодні ігри"

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Україна, Четвер 23 червня 2022 18:21
Кулеба про блокування портів України: Кремль грає у "голодні ігри" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче повернутися до експорту зерна якнайшвидше, але наразі це неможливо через російську блокаду українських портів. Він звинуватив Кремль у "голодних іграх" з африканськими країнами та рештою світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на віртуальній прес-конференції, організованій через медіацентр Держдепартаменту США для Африки.

"Москва боїться, що африканські країни відвернуться від неї через викликану нею продовольчу кризу", - наголосив міністр, заявивши, що російські офіційні особи намагаються звинуватити в кризі Україну.

У зв'язку з цим Кулеба попросив африканські країни пам'ятати, що Україна завжди була надійним постачальником і наголосив, що економіка його країни багато в чому залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

"Ми так само зацікавлені у продажу нашого врожаю, як і ви в його отриманні", - наголосив міністр, додавши, що частиною стратегії Росії є витіснення України з її традиційних ринків, щоб "заробляти гроші" та розширювати свій вплив.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

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