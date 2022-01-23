Кулеба о блокировании поставок оружия из Германии: Украина знает, где получить необходимую помощь
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование поставок оружия из Германии. Он считает, что Украина знает, где получить необходимую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".
"Украина знает, где и у кого получить нужное оружие. Есть трек с Германией. Для нас политически важно снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы ее там берем и будем брать", - заявил министр.
Напомним, что министр считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.
Ранее мы писали, что Кулеба рассказал, что поможет урегулировать конфликт с Россией.