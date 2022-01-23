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Кулеба о блокировании поставок оружия из Германии: Украина знает, где получить необходимую помощь

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 02:39
Кулеба о блокировании поставок оружия из Германии: Украина знает, где получить необходимую помощь Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование поставок оружия из Германии. Он считает, что Украина знает, где получить необходимую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".

"Украина знает, где и у кого получить нужное оружие. Есть трек с Германией. Для нас политически важно снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие в свою защиту. И мы ее там берем и будем брать", - заявил министр.

Напомним, что министр считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.

Ранее мы писали, что Кулеба рассказал, что поможет урегулировать конфликт с Россией.

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Дмитрий Кулеба
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