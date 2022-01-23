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Кулеба про блокування поставок зброї з Німеччини: Україна знає, де отримати необхідну допомогу

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Неділя 23 січня 2022 02:39
Кулеба про блокування поставок зброї з Німеччини: Україна знає, де отримати необхідну допомогу Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (фото: Віталій Носач / РБК Украина )
Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував блокування поставок зброї з Німеччини. Він вважає, що Україна знає, де отримати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби "Радіо Свобода".

"Україна знає, де і в кого отримати потрібну зброю. Є трек з Німеччиною. Для нас політично важливо зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю на свій захист. І ми її там беремо і братимемо", - заявив міністр.

Міністр вважає, що якби всі зайняли принципову позицію до РФ, конфлікт би врегулювався. Також він заявив, що Україна страждає через те, що окремі партнери займають нейтральну позицію замість активної.

Раніше ми писали, що Кулеба розповів, що допоможе врегулювати конфлікт з Росією.

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Дмитро Кулеба
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