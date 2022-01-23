Кулеба рассказал, что поможет урегулировать конфликт с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к РФ, конфликт бы урегулировался. Также он заявил, что Украина страдает из-за того, что отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо активной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы "Радио Свобода" .

"Мы приветствуем любое посредничество. Нас устроит любой формат. Для нас ключевое другое - этот конфликт должен быть урегулирован", - заявил глава МИД Украины.

Кулеба считает, что есть все шансы урегулировать конфликт, если все партнеры займут действительно принципиальную, а не нейтральную позицию.

"Мы страдаем оттого, что у нас отдельные партнеры занимают нейтральную позицию вместо того, чтобы занять активную. Если бы все заняли принципиальную позицию по отношению к России, этот конфликт был бы урегулирован", - добавил он.