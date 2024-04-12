Кулеба про біженців: необхідна нова політика, підготовлено нову стратегію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на форумі дипломатії воєнного часу.

"Після війни стало очевидно, що якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном - асиміляція відбудеться надзвичайно швидко. Я не належу до тих, хто вірить, що більшість українців, які виїхали - повернуться. Я належу до тих, хто вважає, що з ними необхідно працювати, аби вони залишались українцями", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, сьогодні, щодо українців за кордоном, важлива нова комплексна політика. Відповідно до задачі від президента Володимира Зеленського, були підготовлені відповідні напрацювання стратегії, які пізніше презентують та обговорять з іншими органами влади. Зокрема її потім презентують також й особисто президенту.