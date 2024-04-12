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Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена новая стратегия

Пятница 12 апреля 2024 12:33
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Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена новая стратегия Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Украина не изменит свою политику в отношении украинцев за рубежом - их ассимиляция произойдет быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на форуме дипломатии военного времени.

"После войны стало очевидно, что если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом - ассимиляция произойдет чрезвычайно быстро. Я не принадлежу к тем, кто верит, что большинство украинцев, которые выехали - вернутся. Я принадлежу к тем, кто считает, что с ними необходимо работать, чтобы они оставались украинцами", - пояснил министр.

По словам Кулебы, сегодня, в отношении украинцев за рубежом, важна новая комплексная политика. Согласно задаче от президента Владимира Зеленского, были подготовлены соответствующие наработки стратегии, которые позже представят и обсудят с другими органами власти. В частности ее потом представят также и лично президенту.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев. Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше .

Между тем, в Чехии готовят условия для украинцев, которые захотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.

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