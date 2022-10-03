Кулеба: Битва за Україну точиться на всіх континентах

Битва за Україну, за нашу свободу, за безпеку світу точиться на всіх континентах.Зміна позиції африканських, латиноамериканських, азійських країн буде суттєвою перевагою України та важливим сигналом для Москви - поразка та відплата неминучі.

Про це у колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія усвідомлює стратегічне значення Глобального Півдня. Саме з цим пов’язані цинічні намагання імперіаліста Путіна позиціювати себе як "лідера антиколоніального руху". Але українська дипломатія вже перейшла в контрнаступ та завдає ударів на випередження", - запевняє міністр.

За його словами, прихильність африканських країн є критично важливою для перемоги та утвердження України як проактивного та глобального гравця, який разом з партнерами формує та підтримує безпекову архітектуру світу.

"Після 7 місяців жахливих випробувань та героїзму українців жодна інша роль не відповідає нашому потенціалу та нашому внеску у глобальну безпеку. Війна Росії проти України стосується кожного, а тому безпрецедентна агресія Москви має отримати максимально жорстку та консолідовану відповідь всього світу", - констатує Кулеба.