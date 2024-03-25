Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував свій перший візит до Індії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Twitter.

"Стоячи тут, у Києві, перед пам’ятником Махатмі Ґанді, я також радий анонсувати, що цього тижня я вперше відвідаю з візитом Індію", - написав Кулеба.

За словами Кулеби, його візит має посилити відносини України та Індії

"Україна та Індія - це дві великі демократії. Я впевнений, нам судилося бути чудовими партнерами та друзями", - зауважив він.

Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I wish everyone a happy Holi! Standing here in Kyiv, in front of Mahatma Gandhi's monument, I am also pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. pic.twitter.com/j38tNyGvUw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

Зеленський закликав Індію взяла участь у саміті миру у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, висловив вдячність за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та "активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників".

У своєму Telegram глава держави зазначив, що під час телефонної розмови з Моді заявив про важливість, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Позиція Індії щодо війни РФ проти України

Зауважимо, що Нью-Делі має тісні зв'язки із Москвою, які мінімально постраждали на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Індія вдало використовує західні санкції та закуповує здешевілу російську нафту. В свою чергу, країна-агресор масово вербує громадян Індії на війну в Україні.

Так, нещодавно ми розповідали, що в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до Росії працювати "помічниками" в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.

Раніше повідомлялось, що державні нафтопереробні заводи Індії уникають контрактних поставок російської нафти через посилення санкцій США.

Водночас Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".

Нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець заявила про те, що Індія є світовим представником Глобального Півдня і на рівні Китаю так само тісно співпрацює з Росією. За її словами, для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібно шукати нові точки співпраці з Нью-Делі та надалі відновляти політичний діалог.

Детальніше про позицію Індії читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".

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