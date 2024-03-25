ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию

Понедельник 25 марта 2024 22:34
UA EN RU
Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Twitter.

"Стоя здесь, в Киеве, перед памятником Махатми Ганди, я также рад анонсировать, что на этой неделе я впервые посетю с визитом Индию", - написал Кулеба.

По словам Кулебы, его визит должен усилить отношения Украины и Индии.

"Украина и Индия - это две большие демократии. Я уверен, нам суждено быть отличными партнерами и друзьями", - отметил он.

Зеленский призвал Индию приняла участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и "активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников".

В своем Telegram глава государства отметил, что во время телефонного разговора с Моди заявил о важности, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.

Позиция Индии по войне РФ против Украины

Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.

Да, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в Россию работать "помощниками" в армии, впрочем, затем принудительно забирали на войну против Украины.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии избегают контрактных поставок российской нефти из-за ужесточения санкций США.

В то же время Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец заявила о том, что Индия является мировым представителем Глобального Юга и на уровне Китая также тесно сотрудничает с Россией. По ее словам, для того чтобы изменить эту ситуацию, нужно искать новые точки сотрудничества с Нью-Дели и в дальнейшем возобновлять политический диалог.

Подробнее о позиции Индии читайте в материале РБК-Украина "Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Дмитрий Кулеба
NEWS
На восстановление уйдут годы. Харьков остался без ТЭЦ-5, город питают другие области
На восстановление уйдут годы. Харьков остался без ТЭЦ-5, город питают другие области
DAILY
Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение