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Кулеба анонсував проведення Форуму оборонних індустрій

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Восени цього року пройде Форум оборонних індустрій, який з'єднає провідних українських та іноземних виробників зброї.

Про це заявив міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

"Збройні сили України будуть використовувати зброю "натівського" зразка, а коли у нас авіація з'явиться F-16, коли вони до нас прилетять, тоді останній сегмент ЗСУ перейде на "натівський" стандарт. Це неминучий процес", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що у зв'язку з цим, Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

"І саме тому, у нас є ця ініціатива провести в Україні великий Форум оборонних індустрій, який ми будемо робити спільно з Мінстратегпромом, Міноборони та членами Офісу президента для того, щоб всіх зібрати й щоб вони вийшли зі стратегічним рішенням", - розповів Кулеба.

Глава міністерства повідомив, що Форум планується провести вже восени цього року.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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