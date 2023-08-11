Кулеба анонсировал проведение Форума оборонных индустрий

"Вооруженные силы Украины будут использовать оружие "натовского" образца, а когда у нас авиация появится F-16, когда они к нам прилетят, тогда последний сегмент ВСУ перейдет на "натовский" стандарт. Это неизбежный процесс", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в связи с этим, Украине нужно чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

"И именно поэтому, у нас есть эта инициатива провести в Украине большой Форум оборонных индустрий, который мы будем делать совместно с Минстратегпромом, Минобороны и членами Офиса президента для того, чтобы всех собрать и чтобы они вышли со стратегическим решением", - рассказал Кулеба.

Глава министерства сообщил, что Форум планируется провести уже осенью этого года.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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