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Кулеба анонсував постачання озброєння від НАТО

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 20:10
Кулеба анонсував постачання озброєння від НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди передадуть декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. Це пришвидшить постачання кількох типів зброї в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні лунали оголошення нових зобов'язань. Наприклад, Нідерланди заявили сьогодні, що передадуть декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що за результатами перемовин вдалось збільшити фонди які підтримують Україну. Окрім цього вдалось пришвидшити постачання кількох типів зброї, які вже були обіцяні Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти по 500 млн євро для України щороку.

Крім того, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

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