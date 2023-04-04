Кулеба анонсував постачання озброєння від НАТО

Нідерланди передадуть декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. Це пришвидшить постачання кількох типів зброї в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні лунали оголошення нових зобов'язань. Наприклад, Нідерланди заявили сьогодні, що передадуть декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що за результатами перемовин вдалось збільшити фонди які підтримують Україну. Окрім цього вдалось пришвидшити постачання кількох типів зброї, які вже були обіцяні Україні.