Кулеба анонсировал поставки вооружения от НАТО

Нидерланды передадут несколько десятков миллионов евро фонду НАТО, из которого финансируются проекты для Украины. Это ускорит поставки нескольких типов оружия в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире национального телемарафона.

"Сегодня звучали объявления новых обязательств. К примеру, Нидерланды заявили сегодня, что передадут несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины", - сказал Кулеба.

Он отметил, что по результатам переговоров удалось увеличить фонды, поддерживающие Украину. Кроме этого, удалось ускорить поставки нескольких типов оружия, которые уже были обещаны Украине.