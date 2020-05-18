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Кулеба анонсував оновлення торгової частини Угоди про асоціацію України з ЄС

Новини » Політика     18.05.2020 - 10:06
Кулеба анонсував оновлення торгової частини Угоди про асоціацію України з ЄС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна відправила в Єврокомісію концептуальний документ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував оновлення торгової частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Україна вже направила в Європейську комісію концептуальний документ.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба розповів, що в Єврокомісію відправили концептуальний документ про те, як Україна бачить оновлення торгової частини, на чому повинні зосередитися.

"Цього тижня розмовляв з комісаром ЄС з питань розширення і політики добросусідства Олівером Варгеі. Ми з ним обговорювали це питання, домовилися прискорити розгляд наших пропозицій Єврокомісії", - розповів він.

РБК-Україна писало, що раніше Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеі про прискорення роботи над "промисловим безвізом".

Відзначимо, ще в січні в українському Кабміні виступали за оновлення торгової частини угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, видання "Радіо свобода" писало, що Європейський парламент виступить із закликом створити єдиний економічний простір між Євросоюзом і країнами "Східного партнерства", куди входить і Україна.

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України ассоциацияЕвросоюз
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