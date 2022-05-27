Кулеба анонсировал новую партию тяжелого вооружения из США

Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Глава МИД отчитался о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.
"Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России", – написал министр.
К слову, Соединенные Штаты оформили заказ новой партии "Стингеров" для ВСУ.
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