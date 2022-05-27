UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба анонсировал новую партию тяжелого вооружения из США

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава МИД отчитался о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

"Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России", – написал министр.

К слову, Соединенные Штаты оформили заказ новой партии "Стингеров" для ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий КулебаГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенОружие из СШАВоенная помощь