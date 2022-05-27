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Кулеба анонсував нову партію важкого озброєння зі США

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Україна незабаром отримає ще більше потужної зброї від Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Очільник МЗС відзвітував про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба запевнив, що цінує особистий внесок американського посадовця в справу постійної підтримки України.

"Важке озброєння нагорі нашого порядку денного, і ще більше його рухається на шляху до нас. Україна та Сполучені Штати спільно працюють над відновленням нашого продовольчого експорту, незважаючи на нерозсудливу блокаду Росії", – написав міністр.

До слова, Сполучені Штати зробили замовлення нової партії "Стінгерів" для ЗСУ.

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