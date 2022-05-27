США заказали еще партию "Стингеров" для Украины, - СМИ

Фото: США заказали еще партию "Стингеров" для Украины (defence.ua)

Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов "Стингер". Их планируют отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.