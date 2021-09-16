Кульбида об угрозе тотальной засухи на юге Украины: это явное преувеличение

Несмотря на засушливый год, югу Украины не грозит тотальная засуха. В том числе из-за нехватки воды в реках.

"Это (угроза тотальной засухи и высохших рек, - ред.) явное преувеличение. Днепр же не высохнет. Как может высохнуть Дунай, как может высохнуть Днестр", - отметил он.

По его словам, малые реки летом действительно могут иметь очень мало воды и уровни, и даже достигать исторического снижения.

"Но это касается не только юга, это касается и востока Украины и средних притоков Днепра: левобережных, частично даже правобережных. Например, река Рось уже два года подряд очень мало воды имеет, а вот в последнее время там существенно увеличилась водность. То есть ситуация в разных регионах разная, но говорить о том, что просто не станет воды, - это неправильно", - добавил Кульбида.