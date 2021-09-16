Грозят ли Украине природные катаклизмы: ответ синоптика

В Украине со временем увеличивается вероятность возникновения природных катаклизмов. Однако спрогнозировать когда именно это может произойти невозможно.

"К этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться. Прежде всего органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет", - рассказал Кульбида.

По его словам, климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

"Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления", - отметил Кульбида.

Однако синоптик считает невозможным появление таких масштабных стихийных явлений, которые наблюдались в Европе или в Америке.

"У нас их не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений", - объяснил директор Укргидрометцентра.

Кульбида добавил, что географическое расположение Украины оберегает нас от подобных катаклизмов.