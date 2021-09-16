Кульбіда про загрозу тотальної посухи на півдні України: це явне перебільшення

Незважаючи на посушливий рік, півдню України не загрожує тотальна посуха. У тому числі через брак води в річках.

"Це (загроза тотальної посухи і висохлих річок, - ред.) явне перебільшення. Дніпро ж не висохне. Як може висохнути Дунай, як може висохнути Дністер", - зазначив він.

За його словами, малі річки влітку дійсно можуть мати дуже мало води і рівні, і навіть досягати історичного зниження.

"Але це стосується не тільки півдня, це стосується і сходу України і середніх приток Дніпра: лівобережних, частково навіть правобережних. Наприклад, річка Рось вже два роки поспіль дуже мало води має, а ось останнім часом там істотно збільшилася водність. Тобто ситуація в різних регіонах різна, але говорити про те, що просто не стане води, - це неправильно", - додав Кульбіда.