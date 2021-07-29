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Кухта осудил медийные атаки на ФГИУ накануне старта "большой приватизации"

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Киев, Четверг 29 июля 2021 19:13
Кухта осудил медийные атаки на ФГИУ накануне старта "большой приватизации" Фото: Павел Кухта (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Экс-министр экономики Украины Павел Кухта выступил против медийных атак на Фонд государственного имущества Украины накануне проведения аукциона по приватизации "Объединенной горно-химической компании".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление бывшего министра.

"По мере приближения к дате аукциона по продаже ОГХК, начинаются медийные атаки на приватизацию и Фонд государственного имущества. Сегодня видел заявления, что все идет не так как надо, планы не выполняются, а на ОГХК не придут международные инвесторы. Все это за месяц до аукциона, на котором станут понятны и поступления и участие международных инвесторов", - отметил Кухта.

По мнению экономиста, подобные медийные атаки призваны помешать успешному старту кампании по "большой приватизации", которая начинается с аукциона приватизации АО "ОГХК".

"Не знаю, это целенаправленная кампания, или просто у кого-то выплеснулась порция критики. Но подобного рода медийные атаки я видел в каждой успешной реформе - да и вообще любой успешной государственной политике. Почему они громче звучат непосредственно перед важными эпизодами - голосованием законопроектов, принятием правительственных постановлений, приватизационными аукционами и т.д.", - добавил политик.

По словам Кухты, приватизация способствует обновлению многочисленных государственных предприятий.

"После же того, как реформу удалось продвинуть на шаг вперед, критика магическим образом исчезает. И оказывается, что Прозорро - классная и удобная система, дерегуляция создает для людей новые рабочие возможности и ограничивает коррупцию, а приватизация обновляет и питает умирающие государственные предприятия, а не уничтожает их. Поэтому предлагаю просто дождаться приватизационного конкурса на ОГХК и оценить его результат - мы сами сможем сделать объективные выводы, без подозрительных медийных манипуляций за месяц до конкурса", - подытожил Кухта.

Напомним, в июне аукционная комиссия утвердила дату проведения аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Аукцион состоится 31 августа 2021 года, стартовая цена АО "ОГХК" составит 3,7 млрд грн.

Следующими объектами "большой приватизации" станут АО "ПКМЗ" ("Большевик") и "Президент-Отель" в Киеве.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщал, что с начала 2020 года фонд провел более 2500 успешных аукционов, которые принесли в бюджеты различных уровней 4,5 млрд грн.

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