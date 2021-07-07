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Стартовая цена 3,7 млрд гривен. Шмыгаль анонсировал аукцион по большой приватизации

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Украина, Среда 07 июля 2021 13:25
Стартовая цена 3,7 млрд гривен. Шмыгаль анонсировал аукцион по большой приватизации Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Недавно Фонд госимущества объявил о старте подачи заявок инвесторами об участии в аукционе по приватизации акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания". Это будет первый за последние 15 лет прозрачный аукцион по большой приватизации. Конкурс должна состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд гривен", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что есть еще значительный потенциал для роста этой цены.

Напомним, Верховной раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.

Как писало РБК-Украина, 1 мая вступил в силу закон, который отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

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