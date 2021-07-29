Кухта засудив медійні атаки на ФДМУ напередодні старту "великої приватизації"

"По мірі наближення до дати аукціону з продажу ОГХК, починаються медійні атаки на приватизацію та Фонд державного майна. Сьогодні бачив заяви, що все йде не так як треба, плани не виконуються, а на ОГХК не прийдуть міжнародні інвестори. Все це за місяць до аукціону, на якому стануть зрозумілі і надходження, і участь міжнародних інвесторів", - зауважив Кухта.

На думку економіста, подібні медійні атаки покликані завадити успішному старту кампанії з “великої приватизації”, що розпочинається з аукціону приватизації АТ “ОГХК”.

"Не знаю, чи це цілеспрямована кампанія, чи просто в когось виплеснулась порція критики. Але подібного роду медійні атаки я бачив в кожній успішній реформі - та й взагалі будь-якій успішній державній політиці. Чомусь вони найгучніше звучать безпосередньо перед важливими епізодами - голосуванням законопроектів, прийняттям урядових постанов, приватизаційними аукціонами тощо", - додав політик.

За словами Кухти, приватизація сприяє оновленню численних державних підприємств.

"Після ж того, як реформу таки вдалося просунути на крок вперед, критика магічним чином зникає. І виявляється, що Прозорро - класна й зручна система, дерегуляція створює для людей нові робочі можливості та обмежує корупцію, а приватизація оновлює та підживлює помираючі державні підприємства, а не нищить їх. Тому пропоную просто дочекатися приватизаційного конкурсу на ОГХК і оцінити його результат - ми самі зможемо зробити об'єктивні висновки, без підозрілих медійних маніпуляцій за місяць до конкурсу", - підсумував Кухта.