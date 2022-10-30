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"Кухар Путіна" вимагає у Генпрокуратури РФ заблокувати YouTube

Фото: Євген Пригожин вимагає заблокувати YouTube в РФ (скріншот)
Автор: Антон Малиновський

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву про необхідність заблокувати відеосервіс YouTube та визнати діяльність компанії Google "небажаною" у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення компанії "Конкорд", яка належить Пригожину.

"YouTube наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює завідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил", - сказано в заяві Пригожина.

Він також звинуватив США в інформаційній війні проти РФ, в якій перша нібито використовує YouTube "як зброю для дезінформації". Водночас, за словами Пригожина, сервіс "проводить послідовну політику цензури для російських каналів".

Нагадаємо, що раніше Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

А 28 жовтня стало відомо, що ПВК "Вагнера" намагається створити власні авіаційні загони, розвиваючи свої можливості для ведення повітряної війни.

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