"Повар Путина" требует у Генпрокуратуры РФ заблокировать YouTube

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", - говорится в заявлении Пригожина.

Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".