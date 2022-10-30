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"Повар Путина" требует у Генпрокуратуры РФ заблокировать YouTube

Фото: Евгений Пригожин требует заблокировать YouTube в РФ (скриншот)
Автор: Антон Малиновский

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", - говорится в заявлении Пригожина.

Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".

Напомним, что ранее Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ПВК "Вагнера", участвовавшей в боевых действиях в Сирии и Украине.

А 28 октября стало известно, что ПИК "Вагнера" пытается создать собственные авиационные отряды, развивая свои возможности для ведения воздушной войны.

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