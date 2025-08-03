"Кудрівка" підсилилася двома футболістами "Шахтаря" перед дебютом в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Підсилення перед стартом

Клуб з Чернігівщини орендував 21-річних Івана Лосенка та Олега Пушкарьова.

Орендні угоди з обома гравцями вже зареєстровані в системі УПЛ, хоча деталі контрактів, включно з терміном дії, офіційно поки не розголошуються. За даними порталу Transfermarkt, оренда діятиме до кінця сезону.

У минулому сезоні Лосенко та Пушкарьов виступали за "Інгулець" – також на правах оренди. Лосенко, який діє на позиції опорного півзахисника, провів 18 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом. Пушкарьов, здатний зіграти на обох флангах атаки, а також у центрі нападу, зіграв 27 поєдинків, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Обидва футболісти є вихованцями академії "Шахтаря" та мають чинні контракти з донецьким клубом.

Коли "Кудрівка" дебютує в УПЛ

ФК "Кудрівка" представляє однойменне село Корюківського району Чернігівської області. Минулого сезону команда посіла четверте місце в Першій лізі українського футболу. У перехідних матчах колектив здолав полтавську "Ворсклу" та здобув право грати в УПЛ.

Село Кудрівка – найменший населений пункт, чия команда вийшла в еліту вітчизняного футболу.

В УПЛ "Кудрівка" дебютує 3 серпня домашнім матчем з віце-чемпіоном країни "Олександрією". Гра пройде на столичній арені "Оболонь" та розпочнеться о 13:00. Саме на стадіоні "Оболонь" "Кудрівка" проводитиме домашні поєдинки в сезоні-2025/26.

Крім цього матчу, 3 серпня в УПЛ будуть зіграні ще два поєдинки за участю представників України в єврокубках – донецького "Шахтаря" та житомирського "Полісся".

Розклад матчів УПЛ 3 серпня:

13:00, "Кудрівка" – "Олександрія"

15:30, "Епіцентр" – "Шахтар"

18:00, "Карпати" – "Полісся"

Усі поєдинки транслює наживо канал UPL.TV.