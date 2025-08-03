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"Кудрівка" підсилилася двома футболістами "Шахтаря" перед дебютом в УПЛ

Київ, Неділя 03 серпня 2025 10:26
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"Кудрівка" підсилилася двома футболістами "Шахтаря" перед дебютом в УПЛ Фото: Іван Лосенко – вихованець академії "Шахтаря" (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Сенсаційний новачок української Прем’єр-ліги – ФК "Кудрівка" доповнив склад одразу двома футболістами донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Підсилення перед стартом

Клуб з Чернігівщини орендував 21-річних Івана Лосенка та Олега Пушкарьова.

Орендні угоди з обома гравцями вже зареєстровані в системі УПЛ, хоча деталі контрактів, включно з терміном дії, офіційно поки не розголошуються. За даними порталу Transfermarkt, оренда діятиме до кінця сезону.

У минулому сезоні Лосенко та Пушкарьов виступали за "Інгулець" – також на правах оренди. Лосенко, який діє на позиції опорного півзахисника, провів 18 матчів, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом. Пушкарьов, здатний зіграти на обох флангах атаки, а також у центрі нападу, зіграв 27 поєдинків, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Обидва футболісти є вихованцями академії "Шахтаря" та мають чинні контракти з донецьким клубом.

&quot;Кудрівка&quot; підсилилася двома футболістами &quot;Шахтаря&quot; перед дебютом в УПЛ

&quot;Кудрівка&quot; підсилилася двома футболістами &quot;Шахтаря&quot; перед дебютом в УПЛ

Коли "Кудрівка" дебютує в УПЛ

ФК "Кудрівка" представляє однойменне село Корюківського району Чернігівської області. Минулого сезону команда посіла четверте місце в Першій лізі українського футболу. У перехідних матчах колектив здолав полтавську "Ворсклу" та здобув право грати в УПЛ.

Село Кудрівка – найменший населений пункт, чия команда вийшла в еліту вітчизняного футболу.

В УПЛ "Кудрівка" дебютує 3 серпня домашнім матчем з віце-чемпіоном країни "Олександрією". Гра пройде на столичній арені "Оболонь" та розпочнеться о 13:00. Саме на стадіоні "Оболонь" "Кудрівка" проводитиме домашні поєдинки в сезоні-2025/26.

Крім цього матчу, 3 серпня в УПЛ будуть зіграні ще два поєдинки за участю представників України в єврокубках – донецького "Шахтаря" та житомирського "Полісся".

Розклад матчів УПЛ 3 серпня:

  • 13:00, "Кудрівка" – "Олександрія"
  • 15:30, "Епіцентр" – "Шахтар"
  • 18:00, "Карпати" – "Полісся"

Усі поєдинки транслює наживо канал UPL.TV.

Раніше повідомили, за що УЄФА оштрафував "Олександрію" після матчу з "Партизаном".

Також читайте, розклад матчів українських команд у єврокубках.

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