Куда обращаться, если лишили выплат ВПЛ: объяснение Верещук

Если вы не согласны с решением лишения выплат для переселенцев, нужно обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию в Минреинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, были ли случаи, когда люди обращались, потому что были не согласны с решением лишить их выплат для переселенцев, Верещук рассказала, что такое неоднократно происходило.

"Да, были (такие случаи - ред.). И люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением - обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15-48 к нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу", - пояснила министр.

Выплаты ВПЛ

Напомним, с 1 сентября в Украине вступили в силу новые правила начисления денежных пособий для внутренне-перемещенных лиц. Учитываться будет имущественное состояние переселенцев.

Выплат лишат граждан, которые:

приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат, об этом уведомят дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Остальные категории переселенцев продолжать получать ежемесячные пособия до конца января 2024. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. По прошествии этого периода выплаты снова пересмотрят.

Также 1 сентября 2023 года Кабмин утвердил требования к местам временного проживания переселенцев. Установили требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Также мы рассказывали, как и где переселенцам оформлять справки ВПЛ и почему это важно.