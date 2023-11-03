Куди звертатись для обчислення вислуги років військовослужбовцю: відповідь ПФУ

Як розповіли у ПФУ, іноді може трапитись похибка при підготовці документів для призначення пенсій військовослужбовцям. Зокрема це стосується тривалості вислуги років.

Однак таке нарахування здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, в яких особи проходили службу.

Тобто, з питанням щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Розрахування пенсії військовим

Розраховується пенсія наступним чином:

за 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовці мають право оформити і пенсію по інвалідності як під час проходження служби, так і після звільнення з військової служби. Розміри таких виплат залежать від причини настання інвалідності та групи, яку визначить комісія. РБК-Україна розповідало, від чого залежить розмір пенсії щодо інвалідності військового.

Раніше ми інформували, що мінімальну пенсію у 2024 році підвищать. Вона складатиме 2361 гривню. Також підвищиться й прожитковий мінімум, який складе 2920 гривень. У 2023 році прожитковий мінімум та пенсію не підвищували.

Крім того, Кабмін вирішив впровадити комплексну реформу пенсійної системи. Середня пенсія, за словами прем'єра, складе 6 тисяч гривень.

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