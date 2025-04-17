Куди зникає олива з двигуна авто: прості та важливі поради водіям

Сучасний двигун споживає не тільки пальне, а й інші рідини. І якщо з бензином чи дизелем все зрозуміло, то куди пропадає моторна олива і чи не можна вплинути на її витрату?

Про те, чому нам доводиться доливати оливу в двигун, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Часи, коли при черговому ТО власник зливав з картера рівно стільки оливи, скільки заливав у нього 10 тисяч км тому, давно минули. Сучасні автомобілісти добре знають, що таке купувати оливу "на долив", але не завжди знають, куди вона зникає з мотора. Поговоримо про це, маючи на увазі якісь заходи для запобігання "масложеру".

Чому олива тікає з двигуна

У сучасному моторі олива має відразу кілька варіантів, щоб зникнути з картера. Наголошуємо, що будемо говорити про справний агрегат, який хоч і не новий, але не потребує ремонтів та регулювань

Природня витрата. Суть роботи моторної оливи така, що в будь-якому двигуні вона потроху згорає разом з пальним. Певна кількість оливи завжди залишається на стінках циліндрів при ході поршня вниз і потім згорає разом з пальним – це так звана витрата "на угар". Так само цілком природно олива стікає в камеру згорання через клапани, а ще вона виноситься у систему впуску разом з картерними газами через систему вентиляції. Суто сучасний нюанс у тому, що завдяки деяким конструктивним особливостям багато які мотори відрізняються дуже великими природними витратами аж до 1 – 2 л на 1000 км. З одного боку, це "офіційно" дозволені виробником цифри, але з іншого, є майстри, які можуть цю цифру зменшити. Інша справа, що для цього потрібен капітальний ремонт мотора із заміною деталей модернізованими.

Суть роботи моторної оливи така, що в будь-якому двигуні вона потроху згорає разом з пальним. Певна кількість оливи завжди залишається на стінках циліндрів при ході поршня вниз і потім згорає разом з пальним – це так звана витрата "на угар". Так само цілком природно олива стікає в камеру згорання через клапани, а ще вона виноситься у систему впуску разом з картерними газами через систему вентиляції. Суто сучасний нюанс у тому, що завдяки деяким конструктивним особливостям багато які мотори відрізняються дуже великими природними витратами аж до 1 – 2 л на 1000 км. З одного боку, це "офіційно" дозволені виробником цифри, але з іншого, є майстри, які можуть цю цифру зменшити. Інша справа, що для цього потрібен капітальний ремонт мотора із заміною деталей модернізованими. Витрата через зношення деталей . Строго кажучи, це теж цілком природні витрати, проте вони з’являються після великого пробігу машини. Більші зазори між кільцями та стінками циліндру залишають на угар більше оливи. Те саме відбувається і через зношені втулки клапанів, і через розбалансовану систему вентиляції, і через кільця, що "залягли". Цей канал втрати оливи можна повністю перекрити, але знов таки – тільки після масштабного ремонту двигуна.

. Строго кажучи, це теж цілком природні витрати, проте вони з’являються після великого пробігу машини. Більші зазори між кільцями та стінками циліндру залишають на угар більше оливи. Те саме відбувається і через зношені втулки клапанів, і через розбалансовану систему вентиляції, і через кільця, що "залягли". Цей канал втрати оливи можна повністю перекрити, але знов таки – тільки після масштабного ремонту двигуна. Засмічення системи вентиляції двигуна . Коли мотор має помітний знос, він старішає з підвищеною швидкістю. Наприклад, в агрегаті з великим пробігом відкладеннями та нагаром забиваються канали системи вентиляції. Відтак в картері утворюється підвищений тиск газів і мастило витискується ними назовні скрізь, де тільки можливо – в першу чергу, через зношені сальники і найменші нещільності прокладок. В принципі, повне очищення системи вентиляції картера зробити не так важко.

. Коли мотор має помітний знос, він старішає з підвищеною швидкістю. Наприклад, в агрегаті з великим пробігом відкладеннями та нагаром забиваються канали системи вентиляції. Відтак в картері утворюється підвищений тиск газів і мастило витискується ними назовні скрізь, де тільки можливо – в першу чергу, через зношені сальники і найменші нещільності прокладок. В принципі, повне очищення системи вентиляції картера зробити не так важко. Старі прокладки. Еластичні матеріали з часом втрачають свою пружність навіть на двигунах шанованих марок. Відтак, задубіла гума або вщент зім’ятий корок прокладок пропускають оливу назовні через стики картера з піддоном, кришкою ГРМ та іншими кришками. На щастя, зазвичай ці ущільнення не так складно відновити.

Олива правильна і неправильна

Далеко не завжди автовласник використовує оливу того типу, тієї в’язкості і того класу якості, які рекомендує автовиробник. Справа у тому, що багато хто з водіїв прагне пригостити машину чимось особливо якісним – наприклад, сучасною оливою, немов більш якісною, аніж стара, рекомендована виробником.

Проте часто оливи пізніших поколінь не зовсім підходять до мотора, розробленого років 15 – 20 тому (саме розробленого, не плутати з виготовленим). Скажімо, доволі часто синтетична олива не відповідного класу якості у великій кількості залишається на стінках циліндрів і більш інтенсивно, ніж штатна мінералка чи напівсинтетика, згорає у них.

Крім того, є марки та сорти олив, які самі по собі відрізняються більшою витратою на угар. Тож іноді для зменшення оливного апетиту буває достатньо повернутися до сорту оливи, рекомендованого автовиробником.

Коротко

Ми б могли навести тут цілий перелік марок і моделей двигунів, відверто схильних до надмірного споживанні оливи. Це ті агрегати, щодо яких офіційні дилери наводять не менш офіційні цифри масложеру: аж до 1-2 л на 1000 км (або в перерахунку на 1 л палива). Боротись з таким оливним апетитом важко, але найбільш наполегливим автомобілістам це вдається. Проте, більшість водіїв цілком раціонально залишають все як є, кладуть у багажник каністру оливи на долив і вважають надмірний оливний апетит платнею за високі експлуатаційні характеристики двигуна.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.