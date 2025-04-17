Куда исчезает масло из двигателя авто: простые и важные советы водителям

Современный двигатель потребляет не только топливо, но и другие жидкости. И если с бензином или дизелем все понятно, то куда пропадает моторное масло и нельзя ли повлиять на его расход?

О том, почему нам приходится доливать масло в двигатель, читайте в материале РБК-Украина .

Времена, когда при очередном ТО владелец сливал из картера ровно столько масла, сколько заливал в него 10 тысяч км назад, давно прошли. Современные автомобилисты хорошо знают, что такое покупать масло "на долив", но не всегда знают, куда оно исчезает из мотора. Поговорим об этом, имея в виду какие-то меры для предотвращения "масложёра".

Почему масло убегает из двигателя

В современном моторе масло имеет сразу несколько вариантов, чтобы исчезнуть из картера. Подчеркиваем, что будем говорить об исправном агрегате, который хоть и не новый, но не нуждается в ремонтах и регулировках

Естественный расход. Суть работы моторного масла такова, что в любом двигателе оно понемногу сгорает вместе с топливом. Определенное количество масла всегда остается на стенках цилиндров при ходе поршня вниз и затем сгорает вместе с горючим - это так называемый расход "на угар". Так же вполне естественно масло стекает в камеру сгорания через клапаны, а еще оно выносится в систему впуска вместе с картерными газами через систему вентиляции. Сугубо современный нюанс в том, что благодаря некоторым конструктивным особенностям многие моторы отличаются очень большим естественным расходом вплоть до 1 - 2 л на 1000 км. С одной стороны, это "официально" разрешенные производителем цифры, но с другой, есть мастера, которые могут эту цифру уменьшить. Другое дело, что для этого нужен капитальный ремонт мотора с заменой деталей модернизированными.

Суть работы моторного масла такова, что в любом двигателе оно понемногу сгорает вместе с топливом. Определенное количество масла всегда остается на стенках цилиндров при ходе поршня вниз и затем сгорает вместе с горючим - это так называемый расход "на угар". Так же вполне естественно масло стекает в камеру сгорания через клапаны, а еще оно выносится в систему впуска вместе с картерными газами через систему вентиляции. Сугубо современный нюанс в том, что благодаря некоторым конструктивным особенностям многие моторы отличаются очень большим естественным расходом вплоть до 1 - 2 л на 1000 км. С одной стороны, это "официально" разрешенные производителем цифры, но с другой, есть мастера, которые могут эту цифру уменьшить. Другое дело, что для этого нужен капитальный ремонт мотора с заменой деталей модернизированными. Расход из-за износа деталей . Строго говоря, это тоже вполне естественный расход, однако он появляется после большого пробега машины. Большие зазоры между кольцами и стенками цилиндра оставляют на угар больше масла. То же самое происходит и из-за изношенных втулок клапанов, и из-за разбалансированной системы вентиляции, и из-за "залежавшихся" колец. Этот канал потери масла можно полностью перекрыть, но опять же - только после масштабного ремонта двигателя.

. Строго говоря, это тоже вполне естественный расход, однако он появляется после большого пробега машины. Большие зазоры между кольцами и стенками цилиндра оставляют на угар больше масла. То же самое происходит и из-за изношенных втулок клапанов, и из-за разбалансированной системы вентиляции, и из-за "залежавшихся" колец. Этот канал потери масла можно полностью перекрыть, но опять же - только после масштабного ремонта двигателя. Засорение системы вентиляции двигателя . Когда мотор имеет заметный износ, он стареет с повышенной скоростью. Например, в агрегате с большим пробегом отложениями и нагаром забиваются каналы системы вентиляции. В результате в картере образуется повышенное давление газов и масло выдавливается ими наружу везде, где только возможно - в первую очередь, через изношенные сальники и малейшие неплотности прокладок. В принципе, полную очистку системы вентиляции картера произвести не так трудно.

. Когда мотор имеет заметный износ, он стареет с повышенной скоростью. Например, в агрегате с большим пробегом отложениями и нагаром забиваются каналы системы вентиляции. В результате в картере образуется повышенное давление газов и масло выдавливается ими наружу везде, где только возможно - в первую очередь, через изношенные сальники и малейшие неплотности прокладок. В принципе, полную очистку системы вентиляции картера произвести не так трудно. Старые прокладки. Эластичные материалы со временем теряют свою упругость даже на двигателях уважаемых марок. Следовательно, задубевшая резина или полностью смятая пробка прокладок пропускают масло наружу через стыки картера с поддоном, крышкой ГРМ и другими крышками. К счастью, обычно эти уплотнения не так сложно восстановить.

Масло правильное и неправильное

Далеко не всегда автовладелец использует масло того типа, той вязкости и того класса качества, которые рекомендует автопроизводитель. Дело в том, что многие водители стремятся угостить машину чем-то особенно качественным - например, современным маслом, якобы более качественным, чем старое, рекомендованное производителем.

Однако часто масла более поздних поколений не совсем подходят к мотору, разработанному лет 15 - 20 назад (именно разработанного, не путать с изготовленным). Скажем, довольно часто синтетическое масло не соответствующего класса качества в большом количестве остается на стенках цилиндров и более интенсивно, чем штатная минералка или полусинтетика, сгорает в них.

Кроме того, есть марки и сорта масел, которые сами по себе отличаются большим расходом на угар. Поэтому иногда для уменьшения масляного аппетита бывает достаточно вернуться к сорту масла, рекомендованного автопроизводителем.

Вкратце

Мы бы могли привести здесь целый перечень марок и моделей двигателей, откровенно склонных к чрезмерному потреблению масла. Это те агрегаты, в отношении которых официальные дилеры приводят не менее официальные цифры масложёра: вплоть до 1-2 л на 1000 км (или в пересчёте на 1 л топлива). Бороться с таким масляным аппетитом трудно, но наиболее настойчивым автомобилистам это удается. Однако, большинство водителей вполне рационально оставляют все как есть, кладут в багажник канистру масла на долив и считают чрезмерный масляный аппетит платой за высокие эксплуатационные характеристики двигателя.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.