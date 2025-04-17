Куда исчезает масло из двигателя авто: простые и важные советы водителям
Современный двигатель потребляет не только топливо, но и другие жидкости. И если с бензином или дизелем все понятно, то куда пропадает моторное масло и нельзя ли повлиять на его расход?
О том, почему нам приходится доливать масло в двигатель, читайте в материале РБК-Украина.
Времена, когда при очередном ТО владелец сливал из картера ровно столько масла, сколько заливал в него 10 тысяч км назад, давно прошли. Современные автомобилисты хорошо знают, что такое покупать масло "на долив", но не всегда знают, куда оно исчезает из мотора. Поговорим об этом, имея в виду какие-то меры для предотвращения "масложёра".
Почему масло убегает из двигателя
В современном моторе масло имеет сразу несколько вариантов, чтобы исчезнуть из картера. Подчеркиваем, что будем говорить об исправном агрегате, который хоть и не новый, но не нуждается в ремонтах и регулировках
- Естественный расход. Суть работы моторного масла такова, что в любом двигателе оно понемногу сгорает вместе с топливом. Определенное количество масла всегда остается на стенках цилиндров при ходе поршня вниз и затем сгорает вместе с горючим - это так называемый расход "на угар". Так же вполне естественно масло стекает в камеру сгорания через клапаны, а еще оно выносится в систему впуска вместе с картерными газами через систему вентиляции. Сугубо современный нюанс в том, что благодаря некоторым конструктивным особенностям многие моторы отличаются очень большим естественным расходом вплоть до 1 - 2 л на 1000 км. С одной стороны, это "официально" разрешенные производителем цифры, но с другой, есть мастера, которые могут эту цифру уменьшить. Другое дело, что для этого нужен капитальный ремонт мотора с заменой деталей модернизированными.
- Расход из-за износа деталей. Строго говоря, это тоже вполне естественный расход, однако он появляется после большого пробега машины. Большие зазоры между кольцами и стенками цилиндра оставляют на угар больше масла. То же самое происходит и из-за изношенных втулок клапанов, и из-за разбалансированной системы вентиляции, и из-за "залежавшихся" колец. Этот канал потери масла можно полностью перекрыть, но опять же - только после масштабного ремонта двигателя.
- Засорение системы вентиляции двигателя. Когда мотор имеет заметный износ, он стареет с повышенной скоростью. Например, в агрегате с большим пробегом отложениями и нагаром забиваются каналы системы вентиляции. В результате в картере образуется повышенное давление газов и масло выдавливается ими наружу везде, где только возможно - в первую очередь, через изношенные сальники и малейшие неплотности прокладок. В принципе, полную очистку системы вентиляции картера произвести не так трудно.
- Старые прокладки. Эластичные материалы со временем теряют свою упругость даже на двигателях уважаемых марок. Следовательно, задубевшая резина или полностью смятая пробка прокладок пропускают масло наружу через стыки картера с поддоном, крышкой ГРМ и другими крышками. К счастью, обычно эти уплотнения не так сложно восстановить.
Масло правильное и неправильное
Далеко не всегда автовладелец использует масло того типа, той вязкости и того класса качества, которые рекомендует автопроизводитель. Дело в том, что многие водители стремятся угостить машину чем-то особенно качественным - например, современным маслом, якобы более качественным, чем старое, рекомендованное производителем.
Однако часто масла более поздних поколений не совсем подходят к мотору, разработанному лет 15 - 20 назад (именно разработанного, не путать с изготовленным). Скажем, довольно часто синтетическое масло не соответствующего класса качества в большом количестве остается на стенках цилиндров и более интенсивно, чем штатная минералка или полусинтетика, сгорает в них.
Кроме того, есть марки и сорта масел, которые сами по себе отличаются большим расходом на угар. Поэтому иногда для уменьшения масляного аппетита бывает достаточно вернуться к сорту масла, рекомендованного автопроизводителем.
Вкратце
Мы бы могли привести здесь целый перечень марок и моделей двигателей, откровенно склонных к чрезмерному потреблению масла. Это те агрегаты, в отношении которых официальные дилеры приводят не менее официальные цифры масложёра: вплоть до 1-2 л на 1000 км (или в пересчёте на 1 л топлива). Бороться с таким масляным аппетитом трудно, но наиболее настойчивым автомобилистам это удается. Однако, большинство водителей вполне рационально оставляют все как есть, кладут в багажник канистру масла на долив и считают чрезмерный масляный аппетит платой за высокие эксплуатационные характеристики двигателя.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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