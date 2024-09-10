Куди зможуть дістати ЗСУ, якщо США дозволять Україні бити по території Росії (мапа)

Куди дістане ATACMS

Наразі України має лише один вид далекобійного американського озброєння - балістичні ракети ATACMS.

Ракети у версії M57 з унітарною бойовою частиною мають дальність до 300 км та вагу бойової частини 214 кг. Таку ж дальність має й касетна M39A1 Block I зі 174-кг бойовою частиною на 300 субелементів M74.

З території України, з логічним відступом від кордону, 300 км дальності вистачає для того, щоб ударити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька.

З прифронтових районів на Донбасі можна дістати не лише військові об'єкти типу авіабази "Миллерово" та "Єйськ", а ще й об'єкти під Ростовом-на-Дону, а також відомий район запуску дронів-камікадзе Shahed - Приморско-Ахтарск.

Фото: куди дістане ATACMS (defence-ua.com)

Куди дістане AGM-158 JASSM

Вже давно відомо, що США планують передавати Україні крилаті ракети AGM-158 JASSM. До того ж днями з'явилась інформація, що вони будуть передані вже цієї осені.

Ці ракети є єдиним подібним боєприпасом до винищувача F-16. Водночас дальність застосування цих крилатих ракет, які мають 450-кілограмову бойову частину, складає у базовій версії до 370 км.

Хоч різниця дальності між ATACMS складає лише 70 км, ця відстань дозволяє формально дотягнутись до Новоросійська, який став основною базою для решток російського Чорноморського флоту, а також об'єктів у районі Краснодара. А окрім того, на північному напрямі, може діставати вже до Калуги та Тули.

Defence Express зазначає, що така відстань гранична для цієї версії крилатої ракети. А її маршрут доволі складний, з метою обходження позицій ворожої протиповітряної оборони, а тому практична дальність застосування цих ракет може бути меншою.

"Існує версія AGM-158B JASSM-ER, яка має дальність вже близько 900 км при аналогічних інших параметрах. І хоча звісно її передача доволі сумнівна, але така відстань це вже про райони Санкт-Петербурга, Вологди, Нижнього Новгорода, Тольятті, Астрахані та Грозного", - додало видання.

Фото: куди дістане AGM-158 JASSM (defence-ua.com)

Куди дістане Storm Shadow

Британія також може дати "зелене світло" на використання своїх крилатих ракет Storm Shadow по території Росії

Наразі саме ця ракета є найбільш далекобійною - її оригінальна дальність складає 560 км. Таким чином ЗСУ зможуть дістати, при цьому із певним запасом, до самого району Москви, а також військових об'єктів поряд із такими містами, як Твер, Рязань та Тамбов.

На інших напрямах такої дальності вистачить для того, щоб дістати військові об'єкти у районі Сочі, Ставрополя, Майкопа та Волгограда.

"Але необхідно пам'ятати, що це крилата ракета, а тому реальна дальність застосування буде меншою", - зазначає Defence Express.

Фото: куди дістане Storm Shadow (defence-ua.com)