Куди зможуть дістати ЗСУ, якщо США дозволять Україні бити по території Росії (мапа)

Цього тижня США можуть дозволити Україні завдавати ударів американськими далекобійними ракетами по території Росії. Якщо це станеться, ЗСУ зможуть дістати до району запуску дронів-камікадзе Shahed й інших військових об'єктів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Наразі України має лише один вид далекобійного американського озброєння - балістичні ракети ATACMS.
Ракети у версії M57 з унітарною бойовою частиною мають дальність до 300 км та вагу бойової частини 214 кг. Таку ж дальність має й касетна M39A1 Block I зі 174-кг бойовою частиною на 300 субелементів M74.
З території України, з логічним відступом від кордону, 300 км дальності вистачає для того, щоб ударити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька.
З прифронтових районів на Донбасі можна дістати не лише військові об'єкти типу авіабази "Миллерово" та "Єйськ", а ще й об'єкти під Ростовом-на-Дону, а також відомий район запуску дронів-камікадзе Shahed - Приморско-Ахтарск.
Фото: куди дістане ATACMS (defence-ua.com)
Вже давно відомо, що США планують передавати Україні крилаті ракети AGM-158 JASSM. До того ж днями з'явилась інформація, що вони будуть передані вже цієї осені.
Ці ракети є єдиним подібним боєприпасом до винищувача F-16. Водночас дальність застосування цих крилатих ракет, які мають 450-кілограмову бойову частину, складає у базовій версії до 370 км.
Хоч різниця дальності між ATACMS складає лише 70 км, ця відстань дозволяє формально дотягнутись до Новоросійська, який став основною базою для решток російського Чорноморського флоту, а також об'єктів у районі Краснодара. А окрім того, на північному напрямі, може діставати вже до Калуги та Тули.
Defence Express зазначає, що така відстань гранична для цієї версії крилатої ракети. А її маршрут доволі складний, з метою обходження позицій ворожої протиповітряної оборони, а тому практична дальність застосування цих ракет може бути меншою.
"Існує версія AGM-158B JASSM-ER, яка має дальність вже близько 900 км при аналогічних інших параметрах. І хоча звісно її передача доволі сумнівна, але така відстань це вже про райони Санкт-Петербурга, Вологди, Нижнього Новгорода, Тольятті, Астрахані та Грозного", - додало видання.
Фото: куди дістане AGM-158 JASSM (defence-ua.com)
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Наразі саме ця ракета є найбільш далекобійною - її оригінальна дальність складає 560 км. Таким чином ЗСУ зможуть дістати, при цьому із певним запасом, до самого району Москви, а також військових об'єктів поряд із такими містами, як Твер, Рязань та Тамбов.
На інших напрямах такої дальності вистачить для того, щоб дістати військові об'єкти у районі Сочі, Ставрополя, Майкопа та Волгограда.
"Але необхідно пам'ятати, що це крилата ракета, а тому реальна дальність застосування буде меншою", - зазначає Defence Express.
Фото: куди дістане Storm Shadow (defence-ua.com)
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.
Також ЗМІ повідомили, що державний секретар США Ентоні Блінкен невдовзі відвідає Україну. Під час свого візиту він, ймовірно, оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю.
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