Куди здати новорічну ялинку в Києві? Запрацювали 72 локації (адреси)

У Києві сьогодні, 2 січня, запрацювали пункти прийому новорічних ялинок. Загалом у столиці відкрито 72 локації, де містяни можуть здати хвойні дерева на екологічну утилізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Із пунктів прийому ялинки передають на переробку - їх подрібнюють на щепу, яку надалі використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це допомагає захистити коріння від перемерзання взимку та зберегти вологу ґрунту влітку.
Приймають лише живі дерева без іграшок та декоративних прикрас.
Пункти працюватимуть до 31 січня в усіх районах столиці - у парках, скверах, а також на територіях комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.
