Куда сдать новогоднюю елку в Киеве? Заработали 72 локации (адреса)

В Киеве сегодня, 2 января, заработали пункты приема новогодних елок. Всего в столице открыто 72 локации, где горожане могут сдать хвойные деревья на экологическую утилизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Из пунктов приема елки передают на переработку - их измельчают на щепу, которую в дальнейшем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает защитить корни от перемерзания зимой и сохранить влагу почвы летом.
Принимают только живые деревья без игрушек и декоративных украшений.
Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы - в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Ранее РБК-Украина писало, когда и как правильно убирать новогоднюю елку после праздников. Мы рассказывали об оптимальных датах по церковным и народным традициям, народных приметах, советах феншуя, а также практических рекомендациях для живых, искусственных и альтернативных елок, в частности по безопасности, хранению и эко-утилизации.
Также мы писали о церковном календаре на январь 2026 года по новому стилю. РБК-Украина собрало ключевые православные праздники и памятные даты месяца - от Обрезания Господня и Крещения до чествования великих святителей и преподобных - чтобы верующие знали, когда отмечать церковные события и именины после смены календаря.