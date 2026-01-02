RU

Общество Образование Деньги Изменения

Куда сдать новогоднюю елку в Киеве? Заработали 72 локации (адреса)

Фото: Утилизация елок в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве сегодня, 2 января, заработали пункты приема новогодних елок. Всего в столице открыто 72 локации, где горожане могут сдать хвойные деревья на экологическую утилизацию.

Из пунктов приема елки передают на переработку - их измельчают на щепу, которую в дальнейшем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает защитить корни от перемерзания зимой и сохранить влагу почвы летом.

Принимают только живые деревья без игрушек и декоративных украшений.

Где и когда будут работать пункты приема

Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы - в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Голосеевский район:

  • сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
  • сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
  • парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
  • сквер возле ст. м. "Лыбедская";
  • межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
  • производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

  • фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
  • парк имени воинов-интернационалистов;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибрежный";
  • парк "Привокзальный";
  • сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;
  • производственная база КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
  • парк "Киото";
  • парк "Деснянский";
  • парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);
  • парк "Фестивальный";
  • производственная база КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

  • пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
  • парк возле озера Тельбин;
  • парк возле кинотеатра "Аврора";
  • сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
  • бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);
  • сквер им. Кастуся Калиновского;
  • производственная база КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

  • парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;
  • парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
  • сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
  • производственная база КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

  • сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
  • сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);
  • производственная база КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00).

Подольский район:

  • сквер на ул. Вышгородской, 41;
  • сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
  • сквер на просп. Европейского Союза, 76;
  • сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
  • производственная база КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район:

  • парк "Совки";
  • парк "Гамбургский";
  • сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);
  • сквер на ул. Подлесной, 2;
  • сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
  • сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
  • парк на ул. Ореста Васкула;
  • производственная база КП СЗН Святошинского района - ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк "Орленок";
  • парк "Юность";
  • производственная база КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

  • парк "Радуга";
  • парк "Сырецкий";
  • парк им. Тараса Шевченко;
  • Литературный сквер;
  • производственная база КП СЗН Шевченковского района - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);
  • производственная база КП СЗН Шевченковского района - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);
  • производственная база КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).

Сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах

КП "Дарницкое ЛПХ" (пн-пт, 8:00-17:00):

  • Броварское лесничество, квартал № 72;
  • Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);
  • Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);
  • Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество");
  • Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).

КП "Святошинское ЛПХ" (пн-пт, 9:00-16:00):

  • Межигорское лесничество, квартал № 78;
  • Киевское лесничество, квартал № 105;
  • Святошинское лесничество, квартал № 117;
  • Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;
  • КП "Святошинское ЛПГ" - ул. Святошинская, 24;
  • Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;
  • Святошинское лесничество, граница, квартал № 82;
  • Межигорское лесничество, граница, квартал № 57.

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" (пн-вс, 8:00-16:00):

  • Конча-Заспивское лесничество - ул. Конча-Заспинская, 11-Б.

Ранее РБК-Украина писало, когда и как правильно убирать новогоднюю елку после праздников. Мы рассказывали об оптимальных датах по церковным и народным традициям, народных приметах, советах феншуя, а также практических рекомендациях для живых, искусственных и альтернативных елок, в частности по безопасности, хранению и эко-утилизации.

Также мы писали о церковном календаре на январь 2026 года по новому стилю. РБК-Украина собрало ключевые православные праздники и памятные даты месяца - от Обрезания Господня и Крещения до чествования великих святителей и преподобных - чтобы верующие знали, когда отмечать церковные события и именины после смены календаря.

