Куда сдать новогоднюю елку в Киеве? Заработали 72 локации (адреса)

Из пунктов приема елки передают на переработку - их измельчают на щепу, которую в дальнейшем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает защитить корни от перемерзания зимой и сохранить влагу почвы летом.

Принимают только живые деревья без игрушек и декоративных украшений.

Где и когда будут работать пункты приема

Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы - в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Голосеевский район:

сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);

сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);

сквер возле ст. м. "Лыбедская";

межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;

производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);

парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

парк "Прибрежный";

парк "Привокзальный";

сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;

производственная база КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

парк "Киото";

парк "Деснянский";

парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);

парк "Фестивальный";

производственная база КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;

парк возле озера Тельбин;

парк возле кинотеатра "Аврора";

сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;

бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);

сквер им. Кастуся Калиновского;

производственная база КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;

парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;

производственная база КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);

сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);

производственная база КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00).

Подольский район:

сквер на ул. Вышгородской, 41;

сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);

сквер на просп. Европейского Союза, 76;

сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;

производственная база КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район:

парк "Совки";

парк "Гамбургский";

сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);

сквер на ул. Подлесной, 2;

сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;

сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;

парк на ул. Ореста Васкула;

производственная база КП СЗН Святошинского района - ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк "Юность";

производственная база КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

парк им. Тараса Шевченко;

Литературный сквер;

производственная база КП СЗН Шевченковского района - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);

производственная база КП СЗН Шевченковского района - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);

производственная база КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).

Сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах

КП "Дарницкое ЛПХ" (пн-пт, 8:00-17:00):

Броварское лесничество, квартал № 72;

Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);

Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);

Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество");

Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).

КП "Святошинское ЛПХ" (пн-пт, 9:00-16:00):

Межигорское лесничество, квартал № 78;

Киевское лесничество, квартал № 105;

Святошинское лесничество, квартал № 117;

Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;

КП "Святошинское ЛПГ" - ул. Святошинская, 24;

Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;

Святошинское лесничество, граница, квартал № 82;

Межигорское лесничество, граница, квартал № 57.

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" (пн-вс, 8:00-16:00):