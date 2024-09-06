Куди ветеранам звертатися за психологічною допомогою: список контактів

Державна стратегія щодо психологічної реабілітації

За словами урядовця, до реєстру надавачів психологічних послуг вже було законтрактовано 71 суб'єкт, який надає послуги з психологічної реабілітації.

Йдеться як про фізичних осіб-підприємців (ФОПів), так і юридичних осіб, які мають команди.

"Це психологи, які працюють безпосередньо з ветеранами, ветеранками та членами родин загиблих захисників і захисниць України. Кошти на цей рік виділені, це майже 170 мільйонів гривень", - уточнив він.

Водночас Порхун зауважив: проблема в тому, що людина часто йде до психолога, коли їй вже погано.

"І це вже не психологічна реабілітація. Це вже психіатрія, це вже медичне лікування. До цього не треба дотягувати", - наголосив він.

В. о. міністра додав, що сьогодні ветеранська політика є державним пріоритетом.

Куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою

З огляду на ситуацію, що склалась нині в нашій державі, при "Українському ветеранському фонді" була відкрита цілодобова гаряча лінія психологічної підтримки. Туди можна звернутися за номерами:

2345 - для Vodafone та Lifecell

- для Vodafone та Lifecell +38 067 752 23 45 - для "Київстар"

Крім того, з березня 2024 року Мінветеранів за допомогою "Червоного Хреста України" відкрило Єдину ветеранську гарячу лінію: 0 800 505 217.

"Вона також працює, але є певні моменти. Ми розуміємо, що їх треба масштабувати, і працюємо над цим", - уточнив Порхун.

Він розповів також, що 22 серпня цього року було запущено проект "фахівець із супроводу ветеранів війни й демобілізованих осіб".

"Це буде людина з числа ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників і захисниць України, яка буде працювати в громадах. Їх завдання - постійно бути на контакті з тими ветеранами в громаді, де вони працюють. З розрахунку 35 кейсів на 1 фахівця. У фахівців є база даних по його громаді. Фахівець дзвонить і запитує: "Друже, які проблеми у тебе є? В чому потрібна допомога?". Він зустрічає першим в громаді, коли ветеран повертається з війни", - пояснив урядовець.

Крім того, міністерство працює над відкриттям ветеранських просторів.

"Ми вбачаємо, що простір - це одне місце входу, де будуть надаватися різні послуги: юридичний супровід, психологічна, фізкультурно-спортивна реабілітація, надання інформаційно-консультаційних послуг, допомога у відкритті власної справи через "Український ветеранський фонд". Або просто прийти та поговорити з побратимом чи посестрою. Ветерани просять у держави, щоб ми це зробили, і ми цим займаємося", - розповів в. о. міністра.

За його словами, міністерство буде спілкуватись напряму з ветераном і запитувати, як працює той чи інший фахівець.

"Якщо скаже "Та я взагалі не знаю, хто це", тоді ми приймаємо рішення його звільнити і підібрати людину, яка дійсно буде надавати допомогу", - наголосив Порхун.

Він додав, що такі багатофункціональні простори в регіонах вже відкриваються.

"22 серпня відкрилося до десятка таких просторів. Ми постійно працюємо з головами військово-цивільних адміністрацій, де є чітке розуміння, за якими стандартами відкривати такий простір. 5 червня цього року мною підписаний наказ - методичні рекомендації зі створення цих просторів, де покроково розписано, як вони створюються, якою має бути площа, які працівники будуть задіяні та які послуги будуть надаватися", - розповів посадовець.

Насамкінець він додав, що подібні простори відкривають і громадські організації.

"Вони також можуть доєднуватися: потрібно створити єдину інфраструктуру. Треба зрозуміти, що не потрібно тягнути ковдру одне до одного. Бо головне - пам'ятати, для кого ми це робимо. Для тих людей, які захистили нас і нашу країну від Росії. Крапка", - підсумував Порхун.