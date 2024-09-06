Куда ветеранам обращаться за психологической помощью: список контактов

Государственная стратегия по психологической реабилитации

По словам чиновника, в реестр поставщиков психологических услуг уже был законтрактован 71 субъект, предоставляющий услуги по психологической реабилитации.

Речь идет как о физических лицах-предпринимателях (ФЛП), так и юридических лицах, имеющих команды.

"Это психологи, которые работают непосредственно с ветеранами и членами семей погибших защитников и защитниц Украины. Средства на этот год выделены, это почти 170 миллионов гривен", - уточнил он.

В то же время Порхун отметил: проблема в том, что человек часто идет к психологу, когда ему уже плохо.

"И это уже не психологическая реабилитация. Это уже психиатрия, это уже медицинское лечение. До этого не нужно дотягивать", - подчеркнул он.

И. о. министра добавил, что сегодня ветеранская политика является государственным приоритетом.

Куда ветеранам и военным обращаться за психологической помощью

Учитывая ситуацию, которая сложилась в нашем государстве, при "Украинском ветеранском фонде" была открыта круглосуточная горячая линия психологической поддержки. Туда можно обратиться по номерам:

2345 - для Vodafone и Lifecell

- для Vodafone и Lifecell +38 067 752 23 45 - для "Киевстар"

Кроме того, с марта 2024 года Минветеранов с помощью "Красного Креста Украины" открыло Единую ветеранскую горячую линию: 0 800 505 217.

"Она тоже работает, но есть определенные моменты. Мы понимаем, что их нужно масштабировать, и работаем над этим", - уточнил Порхун.

Он рассказал также, что 22 августа этого года был запущен проект "специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

"Это будет человек из числа ветеранов, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, который будет работать в общинах. Его задача - постоянно быть на контакте с теми ветеранами в общине, где они работают. Из расчета 35 кейсов на 1 специалиста. У специалистов есть база данных по его общине. Специалист звонит и спрашивает: "Друг, какие проблемы у тебя есть? В чем нужна помощь?". Он встречает первым в общине, когда ветеран возвращается с войны", - объяснил чиновник.

Кроме того, министерство работает над открытием ветеранских пространств.

"Мы представляем, что пространство - это одно место входа, где будут предоставляться разные услуги: юридическое сопровождение, психологическая, физкультурно-спортивная реабилитация, предоставление информационно-консультационных услуг, помощь в открытии собственного дела через "Украинский ветеранский фонд". Или просто прийти и поговорить с побратимом. Ветераны просят у государства, чтобы мы это сделали, и мы этим занимаемся", - рассказал и. о. министра.

По его словам, министерство будет общаться напрямую с ветераном и спрашивать, как работает тот или иной специалист.

"Если скажет "Да я вообще не знаю, кто это", тогда мы принимаем решение его уволить и подобрать человека, который действительно будет оказывать помощь", - подчеркнул Порхун.

Он добавил, что такие многофункциональные пространства в регионах уже открываются.

"22 августа открылось до десятка таких пространств. Мы постоянно работаем с главами военно-гражданских администраций, где есть четкое понимание, по каким стандартам открывать такое пространство. 5 июня этого года мной подписан приказ - методические рекомендации по созданию этих пространств, где пошагово расписано, как они создаются, какой должна быть площадь, какие работники будут задействованы и какие услуги будут предоставляться", - рассказал чиновник.

В заключение он добавил, что подобные пространства открывают и общественные организации.

"Они также могут присоединяться: нужно создать единую инфраструктуру. Надо понять, что не нужно тянуть одеяло друг к другу. Потому что главное - помнить, для кого мы это делаем. Для тех людей, которые защитили нас и нашу страну от России. Точка", - подытожил Порхун.