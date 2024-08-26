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На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Понеділок 26 серпня 2024 11:40
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На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото) Ключі від нових осель вже отримали 45 військових (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Ірина Костенко

У Київській області побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Ключі від нових осель вже передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві фізичні ушкодження.

РБК-Україна із посиланням на допис голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook розповідає, який вигляд має містечко та що відомо про цей проект.

Який вигляд має інклюзивне містечко

Згідно з інформацією Кравченка, в цілому у комплексі наразі 59 будинків, кожен із яких - на 75-80 квадратних метрів.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Житловий комплекс для ветеранів (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Житло та земля, а це 4-5 соток, стануть власністю наших захисників та їхніх родин. Благодійники також допоможуть зробити ремонт в оселях, встановлять кухонні меблі та облаштують санвузли. Все з урахуванням потреб ветеранів та для їх комфорту", - розповів посадовець.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Деякі з осель вже облаштовані для комфортного життя (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Він зауважив, що будинки - з просторими терасами. В них є все необхідне: вода, електрика, газ, каналізація. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб мешканці легко пересувалися містечком.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Будинки з просторими терасами (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Є зона відпочинку, сквер, спортивні та дитячі майданчики, зони для барбекю, поштомат, добудовують укриття. Зведуть амбулаторію та магазин", - додав очільник ОДА.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Дитячий майданчик на території містечка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Хто мешкатиме в новому містечку

За словами Кравченка, ключі від нових осель вже передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві фізичні ушкодження.

"Тут мешкатимуть захисники з різних військових підрозділів, а також родини загиблих. Зі своєї сторони КОВА орієнтувалася на підшефні бригади: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-тя штурмова, ГУР", - розповів він.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Перші ключі для захисників України (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Чиновник уточнив, що всіх кандидатів на проживання в містечку подавало командування військових підрозділів.

"Тим, хто повернувся з фронту та має серйозні травми, доводиться фактично починати життя з початку. І цей період адаптації маємо проходити спільно з тими, хто нас захищає. Це не просто. Це вкрай болюче. Але українські ветерани не будуть наодинці зі своїми проблемами", - наголосив він.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Офіційне вручення ключів від житла (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Критерії для отримання житла в містечку такі: це бійці, які дістали поранення і не можуть більше проходити службу, мають сім'ю і не мають власного житла.

"КОВА бере на себе оформлення дітей у найближчі дитсадки та школи. Доставлятиме їх туди спеціальний автобус, який також придбали благодійники. Допоможемо і з працевлаштуванням та професійним перенавчанням", - розповів посадовець.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Шкільний автобус для дітей (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Він додав, що такі містечка мають бути в кожній громаді Київщини, в кожному районі Київщини, в кожній області.

"Тож працюю далі над пошуком благодійників та розширенням подібних проектів", - написав Кравченко.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Ключі від будинків у містечку отримали вже 45 військових (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

За чиї кошти було реалізовано проект

Кравченко нагадав, що завдання президента України для всіх чітке - підтримувати ветеранів на всіх рівнях і конкретними справами.

"І я вдячний меценатам, які долучаються до цього", - зауважив посадовець.

Він уточнив, що реалізувати унікальний проект фінансово допомогли благодійний фонд Андрія Засухи та ФК "Колос Ковалівка".

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Офіційне відкриття інклюзивного містечка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Після нашої розмови Андрію Засусі знадобилося 15 хвилин, щоб ухвалити рішення та почати будувати. Реалізували все за 9 місяців. Жодної копійки обласного чи державного бюджету не задіювали", - наголосив очільник Київської ОДА.

Він зазначив також, що виробники будівельних матеріалів Київщини робили максимальні знижки, що дозволило збудувати ще більше житла, адже матеріали віддавали по собівартості.

На Київщині створили перше інклюзивне містечко для ветеранів: як воно виглядає (фото)

Проект містечка для ветеранів (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде ветеранська політика України.

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