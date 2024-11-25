Коли у Вінниці почнуть продавати ялинки та де їх можна купити: список локацій

Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив перелік локацій, де продаватимуть ялини та святкові прикраси.

З 14 грудня по 31 грудня 2024 року мешканці та гості міста матимуть змогу придбати новорічну атрибутику у зручних для них місцях.

Адреси точок продажу:

вул. Келецька, біля ТЦ "Вишенька";

вул. Пирогова, площа перед ринком "Урожай";

пр. Юності, територія навпроти магазину "Грош Експрес";

пл. Привокзальна, територія біля ринку "Привокзальний-2"

вул. Київська, зупинка тролейбуса "Водоканал», територія біля кіоску "Преса";

вул. Київська, територія біля зупинки тролейбуса "вул. Георгія Нарбута";

вул. Левка Лук’яненка, територія біля буд. №35;

вул. Брацлавська, територія навпроти будинку "Прозорий офіс №3", біля магазину "Продукти".

Порядок продажу новорічної атрибутики

Відповідальність за підтримку порядку та чистоти на місцях торгівлі покладено на підприємців, які проводять реалізацію продукції.

Міська рада закликає суб’єктів господарювання забезпечити естетичний вигляд торговельних точок та дотримуватись екологічних норм під час роботи.

Департаменту адміністративних послуг міської ради доручено забезпечити прийом заяв від суб’єктів господарювання та підготовку нормативних документів згідно з чинним порядком використання об’єктів благоустрою для сезонної торгівлі та проведення рекламних чи промоційних акцій, а також ярмарків на території Вінницької міської територіальної громади.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови С. Тимощука.