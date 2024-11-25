Когда в Виннице начнут продавать елки и где их можно купить: список локаций

Исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил перечень локаций, где будут продавать елки и праздничные украшения.

С 14 декабря по 31 декабря 2024 года жители и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику в удобных для них местах.

Адреса точек продаж:

ул. Келецкая, возле ТЦ "Вишенка";

ул. Пирогова, площадь перед рынком "Урожай";

пр. Юности, территория напротив магазина "Грош Экспресс";

пл. Привокзальная, территория возле рынка "Привокзальный-2";

ул. Киевская, остановка троллейбуса "Водоканал", территория возле киоска "Пресса";

ул. Киевская, территория возле остановки троллейбуса "ул. Георгия Нарбута";

ул. Левка Лукьяненко, территория возле дома №35;

ул. Брацлавская, территория напротив здания "Прозрачный офис №3", возле магазина "Продукты".

Порядок продажи новогодней атрибутики

Ответственность за поддержание порядка и чистоты на местах торговли возложена на предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции.

Городской совет призывает субъектов хозяйствования обеспечить эстетический вид торговых точек и соблюдать экологические нормы во время работы.

Департаменту административных услуг городского совета поручено обеспечить прием заявлений от субъектов хозяйствования и подготовку нормативных документов в соответствии с действующим порядком использования объектов благоустройства для сезонной торговли, проведения рекламных или промоакций, а также ярмарок на территории Винницкой городской территориальной громады.

Контроль за выполнением решения возложен на заместителя городского головы С. Тимощука.