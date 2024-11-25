Когда в Виннице начнут продавать елки и где их можно купить: список локаций

В Виннице сезон продаж елок к рождественским и новогодним праздникам продлится с 14 декабря по 31 декабря 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.
Исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил перечень локаций, где будут продавать елки и праздничные украшения.
С 14 декабря по 31 декабря 2024 года жители и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику в удобных для них местах.
Адреса точек продаж:
Ответственность за поддержание порядка и чистоты на местах торговли возложена на предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции.
Городской совет призывает субъектов хозяйствования обеспечить эстетический вид торговых точек и соблюдать экологические нормы во время работы.
Департаменту административных услуг городского совета поручено обеспечить прием заявлений от субъектов хозяйствования и подготовку нормативных документов в соответствии с действующим порядком использования объектов благоустройства для сезонной торговли, проведения рекламных или промоакций, а также ярмарок на территории Винницкой городской территориальной громады.
Контроль за выполнением решения возложен на заместителя городского головы С. Тимощука.