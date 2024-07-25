Військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, також повинні були оновити свої дані у ТЦК до 16 липня, аби не отримати штраф.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, куди відправлятимуть повістки, якщо чоловік зареєстрований в Україні, а в оновлених даних вказав закордонну адресу.

Куди приходитимуть повістки чоловікам, які проживають за кордоном

"Якщо військовозобов'язаний чоловік зареєстрований в Україні, але вказав закордонну адресу при оновленні даних, то повістки, скоріш за все, будуть приходити на зареєстровану в Україні адресу", - пояснює юрист.

При цьому він зазначив, якщо чоловік офіційно повідомив про своє місцезнаходження за кордоном, теоретично, місцева консульська установа може бути залучена для передачі інформації.

"Щодо алгоритму повернення військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону, наразі офіційного механізму немає, але за порушення правил мобілізації можуть бути застосовані адміністративні або кримінальні санкції, якщо чоловік добровільно не повертається", - говорить Франчук.

Нагадуємо, що порушення закону про мобілізаційну підготовку передбачає покарання громадян від трьохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5 100-8 500 грн, за повторне порушення - до 11 900 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань - від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 000 - 25 500 грн, за повторне порушення - 34 000 - 59 500 грн).

Як стати на військовий облік чи оновити дані за кордоном

Громадяни можуть передати свої дані через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП, які вказані на сайті установи.

Або ж можна подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України. До заяви потрібно додати ІПН, вказати адресу місця проживання, адресу електронної пошти та контактний номер телефону, та надати копії першої сторінки закордонного паспорта громадянина України.