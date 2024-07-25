Куда будут приходить повестки мужчинам, которые живут за границей

Военнообязанные украинцы, которые проживают за рубежом, также должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, чтобы не получить штраф.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, куда будут отправлять повестки, если мужчина зарегистрирован в Украине, а в обновленных данных указал заграничный адрес.

Куда будут приходить повестки мужчинам, проживающим за границей

"Если военнообязанный мужчина зарегистрирован в Украине, но указал заграничный адрес при обновлении данных, то повестки, скорее всего, будут приходить на зарегистрированный в Украине адрес", - объясняет юрист.

При этом он отметил, если мужчина официально сообщил о своем местонахождении за границей, теоретически местное консульское учреждение может быть привлечено для передачи информации.

"По поводу алгоритма возвращения военнообязанных мужчин из-за границы, то пока официального механизма нет, но за нарушение правил мобилизации могут быть применены административные или уголовные санкции, если мужчина добровольно не возвращается", - говорит Франчук.

Напоминаем, что нарушение закона о мобилизационной подготовке предусматривает наказание граждан от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100 - 8 500 грн, за повторное нарушение - до 11 900 грн) и на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений - от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 25 500 грн, за повторное нарушение - 34 000 - 59 500 грн).

Как стать на военный учет или обновить данные за границей

Граждане могут передать свои данные по официальному электронному адресу или телефонам ТЦК и СП, указанным на сайте учреждения.

Или можно подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение Украины. К заявлению нужно добавить ИНН, указать адрес места жительства, адрес электронной почты и контактный номер телефона и предоставить копии первой страницы загранпаспорта гражданина Украины.