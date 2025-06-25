Куди киянам звертатися після ударів: житло, гуманітарна допомога, офіційні контакти

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні переселенці можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло через програму "єВідновлення". За місяць понад 1500 родин вже стали власниками нових осель. Компенсацію можуть отримати ВПО за умови, що знищене житло було єдиним і розташоване на підконтрольній території. Заявку можна подати через "Дію" або ЦНАП.

Також ми писали, що українці можуть бронювати сертифікати на компенсацію за зруйноване житло не лише в застосунку, а й на порталі "Дія". Послуга стала доступною навіть без РНОКПП або через уповноважених осіб. Сертифікат дає змогу придбати нове житло. Пріоритет мають військові, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

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