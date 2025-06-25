Куди киянам звертатися після ударів: житло, гуманітарна допомога, офіційні контакти

У столиці нагадали, що після кожної атаки з боку Росії мешканці мають знати, де отримати допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
За його словами, гуманітарні штаби, місцева влада, органи соцзахисту скоординовані та готові надати допомогу кожній родині, яка постраждала від російської агресії. Люди у надзвичайних ситуаціях мають знати, куди звертатися за допомогою.
Гуманітарний штаб, який розгортається поруч із місцем події. Контакти - на локації та на ресурсах місцевої влади.
Тут допоможуть з:
Гаряча лінія місцевої влади. Номери телефонів чергових доступні на сайтах міськради чи РДА.
Районні адміністрації та міськрада. Можна звертатися безпосередньо за місцем проживання.
Органи соцзахисту населення. Адреси та телефони можна знайти на офіційних ресурсах влади.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні переселенці можуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло через програму "єВідновлення". За місяць понад 1500 родин вже стали власниками нових осель. Компенсацію можуть отримати ВПО за умови, що знищене житло було єдиним і розташоване на підконтрольній території. Заявку можна подати через "Дію" або ЦНАП.
Також ми писали, що українці можуть бронювати сертифікати на компенсацію за зруйноване житло не лише в застосунку, а й на порталі "Дія". Послуга стала доступною навіть без РНОКПП або через уповноважених осіб. Сертифікат дає змогу придбати нове житло. Пріоритет мають військові, люди з інвалідністю та багатодітні родини.
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