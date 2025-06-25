Куда киевлянам обращаться после ударов: жилье, гуманитарная помощь, официальные контакты

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине переселенцы могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье через программу "еВідновлення". За месяц более 1500 семей уже стали владельцами новых домов. Компенсацию могут получить ВПЛ при условии, что уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной территории. Заявку можно подать через "Дію" или ЦПАУ.

Также мы писали, что украинцы могут бронировать сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только в приложении, но и на портале "Дія". Услуга стала доступной даже без РНОКПП или через уполномоченных лиц. Сертификат позволяет приобрести новое жилье. Приоритет имеют военные, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

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