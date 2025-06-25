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Куда киевлянам обращаться после ударов: жилье, гуманитарная помощь, официальные контакты

Фото: Последствия прилета "Шахеда" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В столице напомнили, что после каждой атаки со стороны России жители должны знать, где получить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По его словам, гуманитарные штабы, местные власти, органы соцзащиты скоординированы и готовы оказать помощь каждой семье, пострадавшей от российской агрессии. Люди в чрезвычайных ситуациях должны знать, куда обращаться за помощью.

Куда обращаться после атак по Киеву

Гуманитарный штаб, который разворачивается рядом с местом происшествия. Контакты - на локации и на ресурсах местной власти.

Здесь помогут с:

  • гуманитарной и психологической поддержкой,
  • оформлением компенсаций,
  • временным расселением,
  • юридической поддержкой,
  • восстановлением документов,
  • доступом к жилью,
  • хранением личных вещей.

Горячая линия местной власти. Номера телефонов дежурных доступны на сайтах горсовета или РГА.

Районные администрации и горсовет. Можно обращаться непосредственно по месту жительства.

Органы соцзащиты населения. Адреса и телефоны можно найти на официальных ресурсах власти.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине переселенцы могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье через программу "еВідновлення". За месяц более 1500 семей уже стали владельцами новых домов. Компенсацию могут получить ВПЛ при условии, что уничтоженное жилье было единственным и расположено на подконтрольной территории. Заявку можно подать через "Дію" или ЦПАУ.

Также мы писали, что украинцы могут бронировать сертификаты на компенсацию за разрушенное жилье не только в приложении, но и на портале "Дія". Услуга стала доступной даже без РНОКПП или через уполномоченных лиц. Сертификат позволяет приобрести новое жилье. Приоритет имеют военные, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

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