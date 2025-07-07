Куди бігти? Де найбезпечніше укриття від ракет і "Шахедів" у місті та селі

Найбезпечніші укриття у місті

Бомбосховища

Найкращий варіант для укриття у місті - це спеціально облаштовані бомбосховища та підземні укриття, які зроблені за стандартами ЦЗ. Це приміщення, які обов'язково мають два виходи, вентиляцію, санвузол та пристосовані для людей.

Метро

У великих містах надійним укриттям може стати метрополітен, особливо станції, які знаходяться глибоко під землею. Навіть старі станції будуть надійнішим захистом, ніж звичайний підвал.

Паркінг

Підземні паркінги у новобудовах, під великими ТЦ, готелями та іншими спорудами - такі укриття мають бетонні перекриття і стануть надійним захистом. Паркінги на перших поверхах споруд - не підходять.

Підвали

Підвали у будинках з бетонними або цегляними перекриттям, монолітною конструкцією та двома виходами.

Що не підходить:

Скляні переходи

Балкони

Лоджії

Офіси у бізнес-центрах

Приміщення на верхніх поверхах

Приміщення з великими панорамними вікнами

Автомобіль на вулиці, під деревом, біля будинку

Приміщення або підвал без аварійного виходу

Найбезпечніші укриття за містом

За містом немає метро, паркінгів, і часто взагалі - будь-яких бомбосховищ, тому доводиться обирати з того, що є і враховувати особливості будівель.

Погріб або льох

Погріб має бути глибоким, укріпленим бетонними або цегляними стінами. Також має бути кришка або двері, які можна закрити.

Яма або рів

Можна використовувати або обладнати самостійно яму чи рів з укриттям, накритий землею або дерев'яними балками. Якщо укриття земляне або дерев'яне, то воно не захистить від прямого влучання, але врятує від уламків та вибухової хвилі.

Підвал

Укриттям може стати підвал з залізобетонним перекриттям, не житлового типу

Гараж з ямою

Якщо у вас або поруч є капітальний гараж з оглядовою ямою, то це приміщення також можна використати як укриття. Але при умові, що в гаражі немає машини, а саме приміщення з герметичними стінами.

Де в селі ховатися не можна

У полі

Під деревами

У будівлях з шифером, бляхою та іншими легкими дахами

У будинках з дерев'яними перекриттями

У церквах, школах без підвалів

В сараях та теплицях

Під високовольтними лініями та навісами

Важливі правила для всіх

Не можна ховатися біля газових труб, балонів та легкозаймистих матеріалів, оскільки "шахеди" не просто вибухають, а й спричиняють сильні пожежі.

Не чекайте удару, йдіть в укриття одразу після сигналу повітряної тривоги

Завчасно підготуйте: ліхтарик, аптечку, документи, павербанк, воду

Якщо у вас власний будинок з підвалом - встановіть вентиляційний отвір, зробіть ще один вихід (по можливості)

Домовтеся з сусідами та вкажіть, де ваше укриття

Якщо свого укриття немає - домовляйтеся завчасно з сусідами або знайдіть інший варіант поблизу