Куда пойти на День Независимости в Киеве: программа мероприятий

Иллюстративное фото (facebook.com/kievtypical)

Афиша мероприятий на День Независимости Украины 2018 в столице

Куда пойти в выходные по случаю Дня Независимости 2018, программа официальных торжеств, выставок, фестивалей и концертов к празднику - в материале Styler.

День Независимости 2018: мероприятия в Киеве

Празднование Дня Независимости начнется 24 августа с молитвы в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская", а также в других храмах столицы.

Торжественные мероприятия запланированы на Аллее Героев Небесной Сотни и у памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Здесь пройдут церемонии возложения цветов.

На Крещатике и на Майдане к 27 годовщине независимости Украины состоится парад войск "Марш новой армии".

Фото: В День Независимости на Майдане пройдет военный парад (mil.gov.ua)

В параде будут задействованы 4,5 тысяч военнослужащих, среди которых подразделения Вооруженных Сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности. Также во время марша по Крещатику проследуют 250 единиц военной техники.

На Певчем поле к празднованию Дня независимости открылась выставка "Чарівний міф України". На клумбах и объемных конструкциях представлены композиции из 200 видов различных цветов. Основной темой выставки являются герои украинских легенд и мифов. Здесь же 24 августа пройдет фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина".

Фото: Выставка на Певчем поле (facebook.com/desn.rda)

На Крещатике с 13:00 24 августа начнется акция "Найбільша карта мрії української сім’ї". Подобное мероприятие пройдет в центре столицы уже в восьмой раз. Участникам предложат создать коллажи с изображением своих заветных желаний. Затем они будут объединены в одну большую карту, которая войдет в Книгу национальных рекордов Украины.

В День Независимости Украины с 19:00 до 22:00 в парке им. Т.Г. Шевченко состоится "Классик пикник". Классические музыкальные произведения украинских композиторов исполнит Национальный ансамбль "Киевская камерата".

Фото: "Классик Пикник" 24 августа в парке им. Шевченко (facebook.com/classique.piquenique)

Фестиваль уличной еды будет работать на протяжениив всего дня 24 августа по ул. Ивана Мазепы.

С 24-го по 26 августа на Андреевском спуске пройдет Праздник искусств. На Контрактовой площади в эти дни состоится "Большая подольская ярмарка "Киевские Контракты".

Спустя год паузы легендарная украиинская группа "Океан Эльзы" возвращается с большим концертом ко Дню Независимости, который начнется на НСК "Олимпийский" 24 августа в 20:00. Также на сцене Олимпийского выступит украинская этногруппа "ДахаБраха".

Фото: Концерт "Океана Эльзы" 24 августа (facebook.com/okeanelzyofficial)

Спортивные мероприятия ко Дню Независимости 2018

Открытая киевская регата Kyiv Yacht Race пройдет в День Независимости с 09:30 до 16:00. Открытие соревнований по яхтенному спорту состоится у причала №6 Речного вокзала Киева. Соревнования будут состоять из серии коротких гонок. В регате смогут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители из разных уголков Украины.

Яркий и патриотичный массовый забег в вышиванках, приуроченный к годовщине независимости Украины, старует с Русановской набережной в 09:00 на нескольких дистанциях (от 100 м до 10 км). Финиш забега - на Днепровской набережной.

Фото: Забег в вышиванках (facebook.com/pyrogiv)

В Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" 24 августа в 09:00 также пройдет вышиванковый забег. На финише каждый участник получит эксклюзивную подвеску с орнаментом. Много призов и сюрпризов ожидает маленьких бегунов.

Благотворительный пробег "Они бегут ради детей" 24 августа в столице пройдет по маршруту: ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск - разворот возле Европейской площади - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного, 2.

Возле арки Дружбы народов 24 августа будет проходить Всеукраинский фестиваль "Спорт для всех" от Всеукраинского центра физического здоровья населения . А 25 августа здесь состоится чемпионат по стрит воркауту.

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Видео: РБК-Украина