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Куда поехать в отпуск: условия въезда для украинцев в популярные туристические страны

Новина українською →
Украина, Пятница 11 июня 2021 15:31
Куда поехать в отпуск: условия въезда для украинцев в популярные туристические страны Фото: обнародованы свежие условия въезда для украинцев в популярные страны freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали обновленный список условий въезда в самые популярные туристические страны мира. Всего для украинцев сейчас открыты более 100 стран мира.

Об этом сообщает МОЗ Украины в Telegram.

Отмечается, что сейчас из-за COVID-19 при посещении популярных туристических направлений действует ряд ограничений и требований.

В МИД составили инфографику относительно условий въезда в популярные туристические страны по состоянию на сегодня, 11 июня.

Куда поехать в отпуск: условия въезда для украинцев в популярные туристические страны

Сейчас для украинцев в целом открыты границы с более 100 странами. С более подробным описанием и исчерпывающим перечнем государств можно ознакомиться на сайте МИД.

Отметим, в начале июня популярная среди украинцев Турция изменила правила въезда для украинцев. С 4 июня для въезда в Турцию украинцам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Альтернативным вариантом является тест на антиген, сделанный в течение последних 48 часов, или сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19.

С 1 июня в этой стране смягчили карантин. В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Кафе, рестораны, спортивные залы и парки развлечений смогут работать с 7:00 до 21:00, но в воскресенье они будут закрыты.

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