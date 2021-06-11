Куди поїхати у відпустку: умови в'їзду для українців в популярні туристичні країни

Наразі для українців загалом відкриті кордони з понад 100 країнами. З більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті МЗС.

Зазначимо, на початку червня популярна серед українців Туреччина змінила правила в'їзду для українців. З 4 червня для в'їзду до Туреччини українцям необхідно буде пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Альтернативним варіантом є тест на антиген, зроблений протягом останніх 48 годин, або сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19.

З 1 червня в цій країні пом'якшили карантин. Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05: 00 з понеділка по суботу, а також весь день у неділю. Кафе, ресторани, спортивні зали і парки розваг зможуть працювати з 7:00 до 21:00, проте в неділю вони будуть закриті.