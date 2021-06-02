Турция вводит новые правила въезда: что будет нужно для пересечения границы

С 4 июня для въезда в Турцию украинцам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Альтернативным вариантом является тест на антиген, сделанный в течение последних 48 часов, или сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19.

"Начиная с 4 июня 2021 года для всех иностранных граждан будут действовать новые условия для въезда в Турцию в связи с изменениями санэпидем ситуации в стране. Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанный в течение последних 48 часов", - говорится в сообщении.

Если пассажир, направляющийся в Турцию предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, что свидетельствует о том, что он был привит по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что он вылечился от болезни за последние 6 месяцев, не требуется предоставление ПЦР-теста и карантина.

"Это означает, что отмена необходимости ПЦР-теста, которое было введено с 15 мая 2021 года для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, временно приостанавливается и будет действовать до 3 июня включительно", - пояснили в министерстве.