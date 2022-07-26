Куда направят 1 млрд евро помощи от ЕИБ: ответ Шмыгаля

Из согласованной накануне помощи от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 1 млрд евро направят на подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он отметил, что вчера ЕИБ согласовал выделение Украине 1,6 млрд евро, из которых 1 млрд евро выделят уже сейчас.

"Эти средства будут направлены на меры по подготовке к отопительному сезону, восстановлению поврежденных объектов электро-, водо- и теплоснабжения и другой жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соответствующее протокольное поручение утвердим сегодня", - добавил премьер.