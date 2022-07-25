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ЕИБ выделит почти 1,6 млрд евро финансовой помощи для Украины

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Брюссель, Понедельник 25 июля 2022 17:18
ЕИБ выделит почти 1,6 млрд евро финансовой помощи для Украины Фото: Евросоюз дал бюджетные гарантии на новую финансовую помощь (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 1,59 млрд евро для ремонта поврежденной инфраструктуры и на другие критически важные проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что это второй пакет поддержки Украины в рамках экстренных мер от ЕИБ. Первый в размере 668 млн евро был перечислен в течение месяца после полномасштабного вторжения России.

Также сообщается, что из общей суммы 1,05 млрд евро будут предоставлены немедленно. Эти средства направят на поддержку стратегическим предприятиям, срочных мер в энергетике и восстановление поврежденной инфраструктуры ЖКХ.

Вторая часть на 540 млн евро выделяется на проекты в сфере энергетики, транспорта и дорожного строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали выделение пятого транша для Украины на военную помощь. Он составит 500 млн евро.

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