ЕИБ выделит почти 1,6 млрд евро финансовой помощи для Украины
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 1,59 млрд евро для ремонта поврежденной инфраструктуры и на другие критически важные проекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Сообщается, что это второй пакет поддержки Украины в рамках экстренных мер от ЕИБ. Первый в размере 668 млн евро был перечислен в течение месяца после полномасштабного вторжения России.
Также сообщается, что из общей суммы 1,05 млрд евро будут предоставлены немедленно. Эти средства направят на поддержку стратегическим предприятиям, срочных мер в энергетике и восстановление поврежденной инфраструктуры ЖКХ.
Вторая часть на 540 млн евро выделяется на проекты в сфере энергетики, транспорта и дорожного строительства.
Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали выделение пятого транша для Украины на военную помощь. Он составит 500 млн евро.
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